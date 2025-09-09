【これからの見通し】米雇用者数の年次改定に焦点、市場の織り込みはどこまで進むか 本日は米雇用者数の年次改定が市場の注目するところとなっている。昨年は８１．８万人程度の下方改定だった。今年も大幅な下方改定が想定されている。市場予想中央値は７０万人程度の下方改定を見込んでいる。市場予想は４０万人程度から１００万人程度の幅広く分散している。 足元の市場では、弱い数字を想定してドル売りや円買いの動