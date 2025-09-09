横浜ＦＭのＤＦ角田涼太朗が９日、横須賀市内で行われた全体練習後に取材に応じ、川崎戦（１３日・日産ス）での復帰に意欲を示した。今夏英３部カーディフから１年半ぶりに復帰し、復帰後初先発だった８月１６日の清水戦（３〇１）では得点を挙げるなど勝利に貢献したが、同戦の前半終了間際に左脚を負傷して途中交代。その後、リーグ２試合と直近のルヴァン杯の２試合を欠場していたが、リハビリを経て、既に全体練習に合流。