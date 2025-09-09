【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 先週のまとめ スイスフラン/円（CHF/JPY）は円安の進行を受けて先々週までの182円80銭から184円にかけてのレンジを超えて上昇。一時185円10銭台を付けた。円安一服後に上値から売りが出たが、レンジの上限であった184円00銭前後がしっかりとなり、184円台中心の推移が週末まで続いた。 週明けは石破首相の退陣表明を受けた円売りに186円20銭台まで上昇。日本の政局混乱警戒でのリスク