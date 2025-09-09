¡þ½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¡Úµð¿Í¡ÛÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¡ÊÃæ·Ñ¤®¶¯²½¡Ë¡Úºå¿À¡Û°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡ÊÃæ·Ñ¤®¶¯²½¡Ë¡¢°æÄÚÍÛÀ¸³°Ìî¼ê¡Ê³°Ìî¶¯²½¡Ë¡ÚDeNA¡ÛµÜ¾ëÂìÂÀÅê¼ê¡ÊÃæ·Ñ¤®¶¯²½¡Ë¡ÚÃæÆü¡Û¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀÅê¼ê¡ÊÀèÈ¯Í×°÷¡Ë¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Ûº£ÀîÍ¥ÇÏ³°Ìî¼ê¡Ê³°Ìî¶¯²½¡Ë¡ÚÀ¾Éð¡ÛÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¡ÊÆâÌî¶¯²½¡Ë¡þÆ±Ëõ¾Ã¡Úµð¿Í¡ÛµÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¡ÊºÆÄ´À°¡Ë¡Úºå¿À¡Û¾®È¨ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê¡ÊºÆÄ´À°¡Ë¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛÊÒ»³³ÚÀ¸Åê¼ê¡ÊºÆÄ´À°¡Ë