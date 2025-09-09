ºë¶Ì¸©·ÙËÜÉô¤Î¸¼´Ø¡á¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶èºë¶Ì¸©µÜÂåÄ®¤ÎÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö¤â¤ß¤ÎÌÚ¡×¤Ç¡¢Æþ½ê¼Ô¤Î¹âÎðÃËÀ­¤ËË½¹Ô¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï9Æü¡¢½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±¸©²Ã¿Ü»Ô¡¢¸µ¿¦°÷»³ÃæÌÐÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤é¤¤¤é¤·¤ÆÂÎ°ÌÊÑ´¹¤òÍðË½¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡£¼ê¤Î¤«¤«¤ë¿Í¤Ç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï4·î3Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢½¢¿²Ãæ¤ÎÌµ¿¦ÃËÀ­¡Ê80¡Ë¤Î¶»¤°¤é¤Ê¤É¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢´éÌÌ¤ò¥Ù¥Ã¥É¤Î¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Îºô¤Ë¤Ö¤Ä¤±