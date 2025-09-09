9月5日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、元プロ野球選手・糸井嘉男の授業「衝撃の超人しくじり伝説」後半戦が放送された。プロ野球ファンの伊集院光が授業のサポート役を務め、前回の授業では、投手から野手への意外すぎる転向秘話を告白した糸井。今回は、その後の野球人生に隠されていた数々のしくじりを激白した。もともとは投手としてプロ入りした糸井だが、野手転向からわずか5カ月で2軍での月間MVPを獲得