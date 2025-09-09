中国政府はレアアースを戦略物資に位置付け、管理の厳格化を進めている。写真は｢中東に石油あり、中国にレアアースあり｣の標語を掲げる国有レアアース大手のウェブサイト【写真】中国のレアアース鉱山では過剰採掘による品位低下や深刻な環境破壊などの問題も生じている。中国政府はレアアース（希土類）の生産・流通の管理を強化する新たな規制を導入した。8月22日、レアアース業界を所管する工業情報化省、国家発展改革委員会、