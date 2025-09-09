7·î31Æü¤«¤éNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£·ò¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¹â¤¤È¿¶Á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¤Î¥¸¥àÆ°²è¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¤¬8·î24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¡ØÄ®ÅÄ¡¦»ÖÂº½ß¤È²á¤´¤¹µÙÆü¡Ú¥¸¥àÊÔ¡Û¡Ù¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÖÅö½é¡¢3¿Í¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î»ØÆ³¤ò¼õ