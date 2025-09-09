2025年9月8日、中国メディアの極目新聞は、トルコでハイキング中に行方不明になっていた中国人観光客が遺体で発見されたと報じた。記事は、トルコの山岳地帯でハイキング中に行方不明となっていた30歳の中国人男性観光客が、6日に遺体で発見されたと紹介。遺体はトルコの憲兵捜索隊とボランティアからなる合同捜索チームによって、フェトヒエ地方のカバク湾付近にある山岳地帯の急な斜面の下で収容されたと伝えた。記事によると、