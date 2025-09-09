Image: Ä¹ÈøÀ½ºî½ê ¾®·¿PCÍÑ¤ÎÎäµÑÂæ¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤è¡£¤³¤Î²Æ¤Ï½ë¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤äÇ®¤«¤Ã¤¿¡£µ¤²¹40ÅÙ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤â¤ó¤Í¤¨¡£9·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤í¤½¤íÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤À»Ä½ë¤¬Â³¤¯¤Ã¤Æ¤µ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï²¿ÅÙ¤«¥ë¡¼¥¿¡¼¤È¥â¥Ç¥à¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¼²¹¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¶¦¤Ë¥ë¡¼¥¿¡¼/¥â¥Ç¥à¤¬ÉÔ¶ñ¹çµ¯¤³¤·¤Æ¡¢X¤È¤«YouTube¤È¤«°ìÉô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã