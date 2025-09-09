俳優の吉行和子さんが、2日に肺炎のため亡くなったことがわかりました。90歳でした。俳優として様々なドラマや映画に出演し、またエッセイストとしても活躍した吉行さんの経歴を振り返ります。■母は朝ドラのモデル、兄・妹は芥川賞作家芸術一家に生まれる吉行さんは、1935年に詩人で作家の父・吉行エイスケさんと、NHK連続テレビ小説『あぐり』（1997年）のヒロインのモデルになったことでも知られる、美容師の母・吉行あぐりさ