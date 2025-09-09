日本代表ＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）が、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に?プチ要求?を行った。久保は８日（日本時間９日）、国際親善試合米国戦（９日＝同１０日、オハイオ州コロンバス）に向け、試合会場で行われた日本代表のトレーニングに参加。練習後の取材対応で、カリフォルニア州オークランドで行われた６日（同７日）のメキシコ戦後の長距離移動と３時間の米国内時差について、こう語った。「今日（８