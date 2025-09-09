名古屋・御園座で９日、八代目尾上菊五郎（尾上菊之助）、六代目尾上菊之助（尾上丑之助）襲名披露公演「第５１回吉例顔見世」のまねき上げ行事が行われた。出演俳優の家紋と名前を書いた看板の下で大入りを願う伝統行事だが、コロナ禍の影響により御園座で行うのは６年ぶり。劇場の大階段下で、菊五郎が「今日は重陽の節句、別名菊の節句でございます。この日に八代目尾上菊五郎、六代目尾上菊之助のまねき上げ行事というのは