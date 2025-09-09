¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/09¡Û½÷Í¥¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¤¬9·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇTRICERATOPS¤ÎÏÂÅÄ¾§¤È¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÌî¼ùÎ¤¡¢É×¤È¶áµ÷Î¥¤ÎÎ¹¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¾åÌî¼ùÎ¤¡¢É×¡¦ÏÂÅÄ¾§¤È¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¸ø³«9·î6¡Á7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ª¡×ÂæÏÑ¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾åÌî¤Ï¡¢·àÃæ¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿ÏÂÅÄ¤È¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÂæÏÑ¡×