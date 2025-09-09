大相撲の新小結・安青錦（安治川）が９日、東京・江東区の部屋で調整した。出稽古に来た西前頭９枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）との三番稽古で１０番取り、９勝１敗。関取衆との稽古は４日の横綱審議委員会による稽古総見以来で「体が動いて良かった」と、充実の表情で振り返った。藤ノ川は８日の時津風一門連合稽古で横綱・豊昇龍（立浪）に４勝７敗と健闘を見せていた。新進気鋭の２０歳を立ち合いで突き放し、そのまま押し出すな