俳優の八木美樹が、8日発売の『週刊プレイボーイ』38＆39合併号（集英社）に登場。ハッピーオーラ全開のグラビアを披露している。【写真】ハッピーオーラ全開の八木美樹八木は2017〜21年、さくら学院のメンバーとして活動。現在は俳優として活動中。7日にスタートした令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）では主人公の妹・万津美浪を演じている。なお今号は、歴代仮面ライダーヒ