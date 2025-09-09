お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。人気芸人のオフショットが反響を呼んでいる。近藤は「全力中年」と題し、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一がドーナツを手にした写真を公開。ハッシュタグで「NAOTOさんがモニタリングに差し入れてくれたドーナツ」「あまりにも似合いすぎて」「写真いただいた」「最高すぎるアニキです」「一生ついていきます」「最後なんか