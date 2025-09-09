女優・野村真美が８日、インスタグラムを更新。自身も出演した「渡る世間は鬼ばかり」のプロデューサー、石井ふく子氏の９９歳の誕生日を祝う会が盛大に開かれたことを報告した。９月１日が誕生日で、一週間遅れで開催され、石坂浩二、井上順、戸田恵子、久本雅美、藤田朋子ら豪華な顔ぶれが集結したことを報告。「本当に温かくて、優しくて可愛いくて、心から尊敬しています。今年も元気ハツラツでした」と「現役」バリバリの