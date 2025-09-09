９日のフジテレビ「ガリレオシーズン２」の再放送は、第５話「念波（おく）る」が流れた。自宅に侵入した何者かにハンマーで頭を殴られ、倒れていた磯谷若菜を、夫の知宏（桐谷健太）らが発見。不思議なことに若菜の双子の妹・春菜が、姉の危険を察知し、知宏に「助けて」と電話していたという。双子にまつわる謎と犯人を物理学者の湯川（福山雅治）が探っていく。若菜と春菜を１人２役で演じていたのが、桐谷美玲。２０１