Çò°á»Ñ¤Ë´Ý´ã¶À¡¢¤³¤Á¤é¤ò¶Å»ë¤¹¤ë¸«³«¤«¤ì¤¿Î¾ÌÜ--¡£¡ÖSNS¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¾¡ª¡×¤È¥Ô¥ó¤ÈÍè¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Èà¤Ï¡Ö¥Ð¥­¥Ð¥­¤Î¿®¼ÔVS°å¼Ô¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Çº£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢¡È¥Ë¡¼¥È°å»Õ¡É¤òÌ¾¾è¤ë°æ¤¿¤¯¤Þ»á¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Ìò¤Î¡È°å»Õ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ëü¥Ð¥º¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤³¤Î¿ô¥ö·î¤Ç¾õ¶·¤¬·ãÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Èà¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡Êµ­»ö¤ÏÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë¢¡Ëü¥Ð¥º¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ÏËÜÊª¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡ª-