横浜ＦＭは９日、横須賀市内で川崎戦（１３日・日産ス）に向けて冒頭のみを公開して全体練習を行った。７日のルヴァン杯準々決勝第２戦で柏に０―１、２戦合計１―５で敗戦してからオフを挟んでこの日から川崎戦に向けた練習がスタート。練習前に選手に言葉をかけた大島秀夫監督は「あとはやることは一つだというところで、一日一日しっかりやっていこうと。レイソル戦は２連敗して敗退したけど、得たものはあったと思うので、