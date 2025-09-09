◇MLBナショナルズ15-7マーリンズ(日本時間9日、ローンデポ・パーク)ナショナルズの小笠原慎之介投手がマーリンズ戦の8回に登板。2本のホームランを浴びるなど5失点を喫しました。小笠原投手は日本時間7月7日にメジャー初先発初登板も先発2試合で計7失点と苦戦。マイナーに降格すると、8月のメジャー再昇格後はリリーフでの起用が続いています。前回登板は日本時間6日のカブス戦、5回から登板するも6回に犠牲フライとホームラン