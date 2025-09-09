2024Ç¯¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÄó¶¡¡§²¬»³»Ô¡Ë ²¬»³»Ô¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ò¹ÃÑÉ»Ñ¤ÇÎý¤êÊâ¤¯¡Ö±§´îÂ¿ÂâÉð¼Ô¹ÔÎó¡×¤Î»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö±§´îÂ¿ÂâÉð¼Ô¹ÔÎó¡×¤Ï¡¢10·î¤ËÍ½Äê¤¹¤ë¡Ö½©¤Î¤ª¤«¤ä¤ÞÅíÂÀÏº¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È¡Ö½¸¤¨¡ª²¬»³¾ë¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²¬»³¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ º£²ó¤ÏÆæ²ò¤­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¤¬±§´îÂ¿½¨²ÈÌò¤ËÊ±¤·¤Æ½Ð±é¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢²¬»³¸©Æâ³°¤ÎÉð¾­Ââ¤â»²²Ã¤·¡¢°ìÈÌ