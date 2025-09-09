鎌倉 長谷寺(神奈川県鎌倉市)で、2025年10月10日(金)より10月13日(祝)の4日間、アート・音楽・食の体験型イベント「長谷寺NIGHT TABLE 2025」が開催される。期間中、17時までの通常拝観を終えた後、事前予約制(人数限定)にてライトアップされた境内の散策、庭園アーティスト石原和幸さんによるインスタレーション「花盆栽」の鑑賞、観音堂でのライブコンサート、そして、鎌倉・湘南ならではの味覚を集めたディナーなど、さまざまな