◇MLBブレーブス4-1カブス(日本時間9日、トゥルイスト・パーク)カブス・今永昇太投手がブレーブス戦に先発登板。6回3失点と試合を作るも、今季7敗目を喫しました。8月以降は安定した投球を続け、6試合連続でクオリティー・スタート(6回以上を投げ自責点3以下)を記録していた今永投手。9勝目をあげ2年連続の2桁勝利に王手をかけた前回登板から中5日でマウンドに上がったこの試合でしたが、初回に2アウトからソロホームランを浴び