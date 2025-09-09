「主が旅に出るのに気づいて肩を叩いて見送るねこ」【写真】「気をつけてな」旅立つ飼い主さんの肩を叩く猫さんそんなひと言とともにスーツケースの上で後ろ足をついて、せいいっぱい身体をのばしつつ、右前足を飼い主さんの肩に置く猫さんの写真が「X」で人気を集めました。その大きな瞳はじっと飼い主さんの顔を見つめています。まるで人間の子どもが旅行に行く母親を見送るような愛らしいしぐさを見た人たちからは「肩にあ