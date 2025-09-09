中国航空発動機集団は9月8日、中国で最大出力の国産大型ガスタービン「太行110」の初号機が中国航発燃気輪機（ガスタービン）有限公司の製造試験基地で完成し、間もなく引き渡されることを明らかにしました。このことは中国で独自に開発された110メガワット級大型ガスタービンの商用利用が始まることを意味します。 「太行110」は設計出力が110メガワットで、迅速な起動、高い総合熱効率、保守の簡便さなどの長所があり、燃料油、