ちいかわラーメン豚に、待望の期間限定メニューが登場！ 主役はなんと“ラッコ”師匠!?『ちいかわ』の物語に登場する、あのラーメン屋さんをイメージした大人気店「ちいかわラーメン 豚」から、ファン待望の期間限定メニューが、ついに登場します！その名も「ラーメン豚 豚骨」！ 今回の主役は……なんと“ラッコ”なんです！ 明太子に高菜、キクラゲがトッピングされた本格的な一杯を、ラッコがデザインされた可愛いオリ