Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê9Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë½é¤á¤Æ4Ëü4000±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼¡´üÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹­¤¬¤ê¡¢Ä«Êý¤Ë¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Çã¤¤°ì½ä¸å¤ÏÁê¾ì¤Î²áÇ®´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¡¢4±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ184±ß52Á¬°Â¤Î4Ëü3459±ß29Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï16.08¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3122.12¡£½ÐÍè¹â¤Ï19²¯7977Ëü³ô¤À¤Ã¤¿¡£TOP