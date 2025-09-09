全日本オートレース選手会が「令和７年８月６日からの大雨災害」の義援金として１００万円を寄付した。選手会西日本支部の有吉辰也支部長（４９＝飯塚）が８日に飯塚市役所を訪問し、義援金を渡した。義援金は飯塚市から日本赤十字社へ送金され、被災者支援、復興に活用される。選手会・中野光公会長は「公営競技であるオートレースを通じて少しでも被災された皆さまへの支援および復興の助けになれば、との思いが全支部一致