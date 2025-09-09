フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが日本時間９日までに自身のインスタグラムを更新。近況を伝えた。「ミラノに来て初めての日曜日。毎日片付けや買い出しに追われ疲れ果てていて少しのんびりすることに」と報告。「やはり美しい建物があり、歩いているだけで楽しい。実はミラノに着いてからこの１週間、毎日平均１２．３キロ歩いています」と新天地での最初の１週間を伝えた