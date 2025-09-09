Ｊ１鹿島は９日、代表ウィークによる中断からの再開試合となる湘南戦（１３日・メルスタ）に向け、鹿嶋市内でトレーニングを行った。＊＊＊２日間のオフを挟み、チームが再始動した。約２時間のトレーニングが行われ、連動の中での技術向上、ゲームにおける連係やコンビネーションの確認に重点を置いたメニューに取り組んだ。リーグ戦が残り１０試合となる中、鹿島は現在４位。首位の京都を勝ち点２差、２位の柏と３