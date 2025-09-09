¥¢ー¥ë¥¨¥¤¥¸ [Åì¾Ú£Ó] ¤¬9·î9ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯10·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(24Ç¯11·î-25Ç¯7·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ59.1¡ó¸º¤Î3²¯1400Ëü±ß¤ËÂç¤­¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î3²¯5000Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï89.7¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î84.0¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿8-10·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ23.4¡ó¸º¤Î3600Ëü±ß