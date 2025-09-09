【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ 先週前半のメキシコペソ円は、円安の動きが優勢。2日の市場では連休明けの米国市場でドル買い新興国通貨売りが進む中でドルペソでのペソ売りも目立ったが、対円では円安の勢いが勝った。8月23日の高値を超え、8月14日以来とな7円95銭台での推移が見られた。もっともポイントとしてかなり強く意識されている8円00銭手前の売りが上値を抑えると、その後はいったんペソ安と