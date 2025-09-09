¡ÚÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Û ¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë18:30 Í½ÁÛ0.8%Á°²ó0.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¡Ú¥á¥­¥·¥³¡Û ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê8·î¡Ë21:00 Í½ÁÛ0.1%Á°²ó0.27%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ3.58%Á°²ó3.51%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£