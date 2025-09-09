¤¯¤í¤¬¤Í¹©ºî½ê [Åì¾Ú£Ó] ¤¬9·î9ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤ËÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯11·î´ü¤Î´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î20±ß¢ª40±ß(Á°´ü¤Ï20±ß)¤ËÂçÉýÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹ ²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û Åö¼Ò¤Ï¡¢Íø±×ÇÛÊ¬¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤È¶¦¤Ë¡¢¾­Íè¤Î»ö¶ÈÅ¸³«µÚ¤Ó·Ð±ÄÂÎ¼Á¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÆâÉôÎ±ÊÝ¤Î³ÎÊÝ¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÇÛÅö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯£²·î12Æü