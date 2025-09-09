ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï9Æü¡¢Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£(¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¤Ç11·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖMS&AD¥«¥Ã¥×2025¡×¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)ÂÐ¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ê¤É¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»î¹ç¤Ï11·î29Æü¤Î15»þ30Ê¬¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢TBS·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡£º£·î14Æü¤Î10»þ¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈÎÇä(ÀèÃåÀ©)¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó11.29(ÅÚ)¤ËÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë