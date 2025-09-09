マンチェスター・シティとプレミアリーグが、商業契約やスポンサー契約を規制するアソシエイテッド・パーティー・トランザクション(APT)規則を巡る裁判を前に、法廷外で和解に達した。これにより、10月に予定されていた裁判は取り消される。イギリス『ミラー』が報じた。和解の一環として、シティは現在のAPT規則が「有効かつ拘束力のあるもの」であると認めている。クラブはエティハド航空との長期スポンサー契約を結ぶ見通し