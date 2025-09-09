９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４６円８６銭前後と前日午後５時時点に比べ６６銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７２円９８銭前後と同１０銭弱のユーロ安・円高で推移している。 米国では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が根強く、前日の債券市場において米長期金利は４．０４％に低下した。東京時間においては日米金利差が縮小するとの見