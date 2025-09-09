トクヤマ＝マドを開け急上昇。半導体関連株は跛行色が強いものの、きょうはアドバンテストが高水準の売買代金をこなし株価を急速に切り上げ、全体指数押し上げに寄与しており、その周辺銘柄にも投資資金が食指を動かしている。そのなかトクヤマは半導体シリコンウエハーの原料であるポリシリコン（多結晶シリコン）で世界屈指の競争力を持っており、足もとで旺盛な需要が観測されていることもあって物色の矛先が向いた。２