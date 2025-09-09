9日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数221、値下がり銘柄数349と、値下がりが優勢だった。 個別では夢展望、ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙ、コンヴァノがストップ高。ジンジブ、キャスターは一時ストップ高と値を飛ばした。ランディックス、ＬＡホールディングス、技術承継機構、ＧＡｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、ラキールなど22銘柄は年初来高値を更