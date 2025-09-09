9·î8Æü¡¢TBS·Ï¤ÇÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¤½¤ÎÆ»¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖËÜÅö¤ÎNo.1¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ»¤ò¶Ë¤á¤¿¥×¥í¤¿¤Á¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¡ÖËÜÅö¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë´ë²è¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï105¿Í¤ÎµÓËÜ²È¤¬Áª¤ó¤À¡ÚTBS¥É¥é¥Þ ºÇ¶¯¤ÎºÇ½ª²ó¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Û¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£30°Ì¤Î¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡Áµã¤­ÃîÀèÀ¸¤Î7Ç¯ÀïÁè¡Á¡Ù¡Ê1984Ç¯¡Ë¡¢23°Ì¡Ø´ßÊÕ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ù¡Ê1977Ç¯¡Ë¡¢19°Ì¡Ø¤Õ¤¾¤í¤¤¤ÎÎÓ¸é¤¿¤Á¡Ù¡Ê1983Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤«¤é