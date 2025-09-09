ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#11）が9日午後11時から放送される。【写真】電撃復帰！山本裕典のライバル・爆撃竜馬『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。#11では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山