国内外の有名ギャラリー（画廊）が一堂に会し、現代アートの作品を中心に展示・販売される国際アートフェア「ＴｏｋｙｏＧｅｎｄａｉ（東京現代）」が今月１１日から１４日までパシフィコ横浜（横浜市西区）で開催される。２０２３年７月に初開催され、今年で３回目。海外ギャラリーも参加しての大規模国際アートフェアとして年々注目を高めており、過去２回は期間中におよそ２万人が訪れている。東京現代とは何か、何を目指し