「歌舞伎」という言葉から、多くの人は派手な衣装や隈取りを思い浮かべることでしょう。けれども、その始まりは意外にも、一人の女性が踊った奇抜な舞からでした。その女性こそ「出雲阿国（いずものおくに）」と呼ばれた人物です。【前編】の記事↓男装も艶やかもこなすスーパーアイドル――戦国の巫女・出雲阿国が起こした「かぶき」の衝撃【前編】【後編】では、禁止と弾圧を経て、それがいかに「歌舞伎」という伝統芸能へと変化