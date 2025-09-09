レーベル「The Chocolate Nuts Co.」に所属するNeo City Soulユニット・出会いはスローモーションと、元AKB48の小田えりなとのコラボレーション曲「恋人はインベーダー」＆「スパイラルマーメイド」が9月5日にリリースされた。9月6日には「恋人はインベーダー」のMVが公開となり、小田えりなのダンスシーンについては、元℃-ute の村上愛が振付を担当している。櫻坂46、Junk Fujiyamaへの楽曲提供や、スガシカオのバンドマスターを