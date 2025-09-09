²û¤«¤·¤ÎSF¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ê³ØÇ¦¼ÔÂâ ¥¬¥Ã¥Á¥ã¥Þ¥ó¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡Ø²Ê³ØÇ¦¼ÔÂâ ¥¬¥Ã¥Á¥ã¥Þ¥ó I P A¡Ù¡¢¡Ø²Ê³ØÇ¦¼ÔÂâ ¥¬¥Ã¥Á¥ã¥Þ¥ó ¥¦¥£¡¼¥È¥¨¡¼¥ë¡Ù¤¬È¯Çä¡£1972Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¤ÎÊü±Ç¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿SF¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ê³ØÇ¦¼ÔÂâ ¥¬¥Ã¥Á¥ã¥Þ¥ó¡Ù¡£À¤³¦À¬Éþ¤ò´ë¤àÈëÌ©·ë¼Ò¥®¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆîÉôÇî»Î¤Ï5¿Í¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤ò½¸¤á²Ê³ØÇ¦¼ÔÂâ¤ò·ëÀ®¡£²Ê³Ø¤ÈÇ¦Ë¡¡¢¿ô¡¹¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ¥®¥ã¥é¥¯¥¿