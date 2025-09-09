「ANORA アノーラ」（2024年）で今年の「第97回アカデミー賞」で主演女優賞に輝いたマイキー・マディソン（26）が、仏高級ブランド「ディオール」のグローバル・アンバサダーに就任した。これは、新クリエイティブ・ディレクターのジョナサン・アンダーソンによる初のウィメンズウェア・コレクション発表を控えたタイミングでの発表となった。 【写真】アカデミー賞時の