Netflixのアニメ『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』のオリジナル・サウンドトラック（OST）『Golden』が、米ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で通算4週目の1位を獲得した。9月8日（現地時間）、ビルボードはチャート予告記事で、『Golden』がアレックス・ウォーレンの『Ordinary』やサブリナ・カーペンターの新曲『Tears』を抑えて1位を維持したと伝えた。「ホット100」に81位で初登場した『Golden』は、その