大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」とヘラルボニー、ホンダ太陽との3社共創による、インクルーシブパーク体験イベント「Harmony for the Future -みんなで未来のためにできること-」を開催！トークセッションやSDGsライブショーの上演、チャリティ抽選会が実施されるほか、次世代型モビリティ「UNI-ONE」試乗会やHELLO KITTY × HERALBONY初コラボグッズの販売も実施されます☆ サンリオキャ